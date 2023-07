Vilã, Marina Ruy Barbosa repete par romântico com Felipe Simas na nova novela das sete

O último trabalho de Marina nas novelas havia se encerrado com uma polêmica, em “O Sétimo Guardião”, de 2018. Desde então, a atriz que vinha emendando uma novela na outra vinha se dedicando à carreira na Moda, inclusive criando a sua própria marca, a Ginger. Marina também trabalhou na série “Rio Connection”, do Globoplay, ainda por estrear.

Para interpretar a vilã, Marina precisou dizer adeus aos cabelos que já estavam longuíssimos, e adotou um corte reto, pouco abaixo dos ombros, com os fios mais claros. A personagem será uma espécie de coach da riqueza, que tem pavor de ficar pobre e recebe um tesouro escondido como herança. Ela descobre que tem uma irmã, Luna (Giovana Cordeiro), protagonista da trama, com quem terá que dividir a herança. A vilã promete aprontar todas e a atriz pretende aproveitar a vilania para causar sentimentos controversos nos telespectadores.

A atriz de 28 anos repete o par romântico com Felipe Simas, com quem atuou em “Totalmente Demais”. O casal fictício posou na pele de seus personagens em uma foto divulgada nesta sexta-feira.

