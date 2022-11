Viih Tube relembra desastre na 1ª vez com Eliezer: ‘não aguentou’

Sem timidez, Eliezer e Viih Tube contaram como foi a primeira vez do casal: um desastre. O ex-BBB teve câimbra na hora do sexo, não aguentou e teve que abrir o jogo para a jovem.

"A primeira vez foi caótica, mas ele se esforçou bastante para me agradar", disse Viih Tube que está grávida do primeiro filho do casal durante o PodCats.

“Foi péssimo para mim, porque eu tive câimbra e não consegui fazer nada”, acrescentou Eliezer. “Estava com dor e fiquei pensando: ‘Tomara que ela não perceba o que está acontecendo’.

O ex-BBB partiu então para o plano B: sexo oral. Apesar disso, acabou confessando para a parceira o que estava acontecendo. “Teve uma hora que ele não aguentou e falou: ‘estou com câimbra’. Nós dois caímos na gargalhada no meio do sexo”, relembrou a youtuber.

“Depois ele falou assim pra mim: ‘foi péssimo’ e eu falei: ‘foi maravilhoso’, por que para mim foi uma delícia”, completou a ex-BBB.

Após a polêmica de não morar juntos, o casal revelou que Eli vai se mudar para o apartamento de Viih Tube em breve. Quando a filha deles, Lua, completar 1 ano eles querem ir para uma casa.