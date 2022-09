Viih Tube rebate críticas a Eliezer e decisão de não morarem juntos: ‘Ninguém vai se mudar ainda’

As críticas vieram após uma entrevista publicada pelo Gshow no último sábado, 24. Na ocasião, Eliezer havia revelado que pretende participar de todos os momentos da gravidez, mas ainda não quer se mudar para o mesmo apartamento que Viih.

Nos stories do Instagram, Viih contou que o ex-BBB estava “chateado” com os comentários negativos e esclareceu que os dois pretendem se mudar depois que o bebê nascer.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.