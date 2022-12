Viih Tube mostra rostinho da filha com Eliezer em ultrassom 3D

Viih Tube realizou uma ultrassom 3D, em que é possível ver o rostinho do bebê, e compartilhou o momento com os seguidores.

A ex-bbb e influencer de 22 anos está esperando a primeira filha com Eliezer, participante do BBB22.

"Oi, gente", escreveu ela na legenda. Eliezer comentou: "Não é por nada não, mas... É a cara do pai".

Viih Tube concordou com o namorado: "A Lua é a cara do Eli. A gente carrega 9 meses na barriga para nascer a cara do pai. Tem gente comentando [é a cara da mãe] só para me agradar. É o nariz do Eli, a boca do Eli, o queixo do Eli, a orelha do Eli. É tudo do Eli. O máximo que parecia meu é a bochecha".