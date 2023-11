Viih Tube esculacha internautas por ataques gordofóbicos à filha: ‘vão se fud**'

“Ela mama na quantidade correta, na frequência correta e na proporção correta, nada a mais! Não encham mais a porr* do meu saco! Porque agora não vou mais permitir falarem da minha filha. Não é porque decidi expor minha família e minha maternidade que o que vocês estão fazendo não é errado e que sou obrigada a ouvir. Agora vou atrás de cada um com meus direitos!”, finalizou.

“Todos vocês que ainda insistem em comentar sobre o corpo da minha filha vão todos vocês tomar bem no meio do c*! Já tô sem paciência! Não, isso não é preocupação, isso é maldade! Já falei inúmeras vezes que a lua só mama, e agora que começou a introduzir, tá na fase que nem come direito, mas experimenta as fruta. Obviamente ela tem acompanhamento”, continuou.

A ex-bbb publicou várias fotos da bebê que completou 7 meses ontem e começou a ser bombardeada com os comentários de que Lua está acima do peso e precisa de “reeducação alimentar”.

Viih Tube fez um desabafo no stories do Instagram neste sábado (11) após a filha, Lua, de 7 meses, ser alvo de comentários gordofóbicos.

