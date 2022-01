Viih Tube empina bumbum gigante em 1º plano a bordo de biquíni ousado: ‘obra prima'

Viih Tube causou ao publicar fotos de biquíni no Instagram nesta sexta-feira, 7. A youtuber, atriz e ex-BBB ostentou o bumbum grande e as marquinhas de bronzeamento enquanto usava um biquíni preto todo trançado. Na legenda, ela própria se exaltou: "Isso aqui é arte, não pode tocar, essa obra prima ficou tão linda, valorizou botei o preço lá em cima", escreveu. Após o fim do namoro com Bruno Magri, com quem ficou por três anos, Viih caiu no gosto dos internautas com a nova personalidade “pegadora” e festeira.

