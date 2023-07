Viih Tube conta como foi sua primeira relação sexual com Eliezer pós-parto

Viih Tibe compartilhou com os seguidores como foi a sua primeira relação pós-parto com o marido Eliezer.

“Eu tive 15 dias muito difíceis em que eu realmente me curei demais, me cobrei muito, fiquei muito triste. Eu sentia uma coisa que parecia que era o fim do mundo, que eta uma fase que nunca ia passar. Senti coisas estranhas, pensamentos estranhos, tinha muito medo de tudo. Depois desses 15 dias, começou a melhorar”, relembrou.

A jovem esclareceu que seguiu as recomendações médicas e espero cerca de dois meses para voltar a fazer sexo após o nascimento da filha Lua. Ela também contou que Eliezer não fez nenhum tipo de cobrança e tudo ocorreu ‘naturalmente’.

“Eu tenho muita sorte de ter um marido em casa que me respeitar muito. É o meu momento do puerpério e ele respeitou minha vontade. Viih Tube contou ainda sobre a "surpresa" que teve com a volta da libido.

"Nenhuma mãe me contou isso, mas doeu muito a primeira vez, igualzinho quando eu perdi a virgindade, a diferença é que não sangrou. Mas a sensação de estar abrindo ali o espaço, como se tivesse alargando um osso", relatou. Felizmente, o desconforto foi apenas no momento inicial. "Depois foi superbem, na segunda já não doeu mais", explicou ressaltando a importância do uso de lubrificantes na hora H.