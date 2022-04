Vídeos mostram Alec Baldwin em set de Rust no dia da morte de diretora e feridos no chão

O Xerife do condado americano de Santa Fé afirmou que ainda aguarda a análise balística para completar a investigação. A polícia liberou além das imagens, outros documentos como fotos da cena do crime e mensagens trocadas pela equipe após a morte da diretora.

A polícia divulgou vídeos em que mostram o ator Alec Baldwin no set de filmagens de ‘Rust’ no dia da morte da diretora da fotografia, Halyna Hutchins, em outubro do ano passado.

