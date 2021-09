Vídeo: Xand Avião dá show de grosseria e empurra Cremosinho de palco em live

Xand Avião foi criticado ao dar um show de grosseria com o TikToker Cremosinho durante uma live. Na apresentação com outros cantores, o ex-Aviões do Forró pergunta:

Não é a primeira vez que o @XandAviao humilha alguem assim, o cara é simplesmente arrogante e superficial, que cara ridículo! @ocremosinho_ estamos contigo! #xand #xandaviao #cremosinho pic.twitter.com/fbdnmnphoK — Marques Fernandes (@eupalmito) September 22, 2021

“Suposições… amanhã tu vai no show do Wesley Safadão, tu vai fazer o quê? A mesma coisa?". Cremosinho responde: “Se ele chamar, tem que fazer, né?”. “A mesma coisa?”, insiste Xand, deixando o TikToker sem jeito. Em seguida, Xand empurra ele do palco.

Em um áudio que passou a circular postariormente, Cremosinho aparece confirmando que foi empurrado do palco por Xand Avião. O influencer deu indiretas sobre humildade nas redes sociais, após o ocorrido. Já Xand pediu desculpas dizendo ter feito uma “brincadeira” que “soou como grosseria”. Veja abaixo: