Vídeo: Tadeu Schmidt chora em despedida do Fantástico e dos cavalinhos

Pega o lencinho que é hora da despedida do @tadeuschmidt no #Fantástico pic.twitter.com/4eog8MHJ6N

"Vou pro BBB feliz e empolgadíssimo com a nova empreitada. Mas o Show da Vida vai ficar no meu coração pra sempre. Vou embora, mas toda vez que um cavalinho fizer uma graça, que alguém pedir música no Fantástico, eu vou sentir que eu tenho um pedacinho de mim aqui".

