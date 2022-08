Vídeo: Senhorinha fã de Anitta rouba a cena em show da funkeira e viraliza

Dona Marli Gomes, 55 anos, roubou a cena ao mostrar todo seu gingado a som de “Movimento da Sanfoninha” no palco no show de Anitta, ontem (20), durante o Garota Vip no Rio de Janeiro.

tia marli roubou o show da anitta pra ela no garota vip KKKKKKK pic.twitter.com/JJWUaT2EcL — robert | lobby (@blindingsboy) August 21, 2022

O vídeo da fã dançando viralizou nas redes sociais. O vídeo da fã dançando, rebolando, viralizou nas redes sociais. "Criticar Marli é fácil, difícil é ser Marli", disse a mulher no palco agitando o público.

O convite para subir no palco surgiu da própria cantora. "Eu estava lá na plateia e ela parou na minha frente, me chamou de tia rindo. Pediu para eu subir e para os seguranças me ajudarem”, contou Marli ao Gshow.

A fã foi ainda convidada por Gkay para participar da famosas 'Farofa da Gkay'.