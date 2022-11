Vídeo: Ruivinha de Marte chora ao comentar humilhação que sofreu de Lucas em A Fazenda

Após ter sido eliminada de A Fazenda, Ruivinha de Marte passou a limpo sua participação no reality, neste domingo (20), no programa Hora do Faro, durante o quadro Última Chance.

O momento de destaque do programa foi quando a cantora e influencer amazonense se emocionou ao lembrar da humilhação que sofreu de Lucas no momento em que ele, como fazendeiro, realizava delegação de tarefas. O questionamento foi feito pelo apresentador Rodrigo Faro que pediu para Ruivinha comentar sobre o episódio.

Ruivinha se emocionou bastante revendo a cena da delegação das tarefas quando Lucas foi fazendeiro e disse que se sentiu impotente, humilhada, inútil... #AFazendaUltimaChance pic.twitter.com/RlUAEx5UGE — Ruivinha de Marte (@ruivinhademarte) November 20, 2022

“Eu me senti muito, muito humilhada. Me senti burra, me senti uma otária, me senti inútil no jogo”.