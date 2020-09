Vídeo: Roberto Cabrini se exalta com apresentador e web reage: 'ridículo'

O jornalista Roberto Cabrini causou burburinhos com sua reação durante o programa 'Direto ao Ponto', da rádio Jovem Pan, na noite desta segunda-feira (29). O ex-apresentador do SBT apontou o dedo para o apresentador Augusto Nunes, no final do programa, e parecia estar alterado.

O que foi essa reação do Cabrini no final do #DiretoaoPonto??? Parecia que ele estava brigando com o Augusto ou tô enganada? Se for isso mesmo, é ridículo! O cara teve a honra de participar de um programa desses e age assim? pic.twitter.com/oyNJo7zOLD — Aline da Direita (@AlineDaDireita) September 29, 2020

No vídeo, não é possível ouvir sobre o que o jornalista fala. A reação na internet é que tenha tido um suposto mal-estar entre os dois.

Porém Cabrini negou que tenha brigado com o apresentador: "Hahaha claro que não. Papo normal entre colegas. O programa dele é excelente", escreveu o jornalista no Twitter ao responder um seguidor.