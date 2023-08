Vídeo: Renata Lo Prete surpreende ao cantar funk com Gloria Groove no 'Altas Horas'

Your browser does not support the video tag.

A âncora do "Jornal da Globo" Renata Lo Prete encantou internautas ao mostrar um lado mais descontraído no "Altas Horas", exibido no último sábado (5). No programa de Serginho Groisman, a jornalista cantou em êxtase a música "Vermelho" de Gloria Groove.

Enquanto a artista drag queen performava o hit no palco do "Altas Horas", a câmera captou o momento em que Renata Lo Prete seguia a música com muita animação.

Já nos bastidores, Gloria Groove registrou um encontro mais íntimo com a jornalista, onde ela soltou a voz cantando a música "Vermelho".

"É o maior cover do Brasil", elogiou a cantora. "Sou muito fã", afirmou a âncora do "Jornal da Globo".

Nas redes sociais, o vídeo que registra Renata Lo Prete fora da seriedade do jornal encantou os internautas.