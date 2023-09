Vídeo: Rafael Colombo estreia na Jovem Pan com gafe e choca repórter

A repórter Iasmin Costa que aguardava para falar com o âncora, no telão atrás, não conseguiu disfarçar a reação de chocada com a gafe do colega.

“Seguimos juntos aqui no Novo Dia da CNN Brasil… Perdão! É a força do hábito… Da Jovem Pan”, corrigiu Colombo ao vivo.

Rafael Colombo estreou na Jovem Pan e cometeu uma gafe daquelas. Acontece que o jornalista trocou o nome do canal com a antiga empresa que trabalhou, a CNN Brasil.

