Vídeo: Preta Gil volta a alfinetar ex: 'Traição a gente não perdoa'

A cantora também fez uma alteração na música 'Meu Corpo Quer Você' fazendo uma brincadeira com as frases. "A gente arruma outro / vocês querem meu corpo?", cantou.

Em tratamento contra um câncer de intestino, Preta Gil aproveitou para fazer uma reflexão em cima do palco. "A gente não sabe o dia de amanhã, a gente só sabe do hoje e só podemos viver o hoje. Fala pro seu amigo: 'eu te perdoo'", aconselhou Preta, adicionando que existe limites. "Traição é diferente, aí a gente não perdoa".

A cantora Preta Gil fez uma participação especial no 'Numanice', evento de show da cantora Ludmilla, neste sábado (8) no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Durante a apresentação, Preta alterou uma música e mandou um recado direto para o ex-marido Rodrigo Godoy.

