Vídeo: Pocah interrompe show ao passar mal: 'Saí do palco e vomitei'

Ao UOL, a assessoria informou que a funkeira já está se sentindo melhor e que depois do show tomou soro e se restabeleceu. A equipe vinculou o mal-estar à rotina intensa do início de ano.

"Estou fazendo a coisa que mais amo na vida, que é cantar para vocês, mas estou me sentindo muito mal. Eu saí do palco essas duas vezes e vomitei. A gente tem que saber o nosso limite, a gente tem que respeitar nosso corpo", disse Pocah ao público.

Pocah interrompeu o show ao passar mal durante apresentação, nesta sexta-feira (27), no Rio de Janeiro. Ela era uma das atrações do Festival Universo Spanta, na Marina da Glória.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.