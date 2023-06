Vídeo mostra rio sendo desviado para mansão de Neymar e desmatamento em obra

Vídeos mostram crimes ambientais encontrados na mansão de Neymar Jr. em um condomínio de luxo em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Entre as irregularidades, estão desmatamento, quebra de rocha e até desvio do curso do rio para dentro da mansão.

O vídeo foi divulgado após o pai do jogador ter recebido voz de prisão da Secretária do Meio Ambiente de Mangaratiba, por gritar e apontar o dedo na cara de autoridades que foram até o local nesta quarta-feira (22) embargar a obra. Logo em seguida, a secretária voltou atrás e decidiu liberar Neymar Santos antes que ele fosse detido.

As imagens registradas pelos órgãos ambientais mostram até uma bomba drenando a água do rio Furado, que passa próximo à propriedade. “Eles tiraram as pedras daqui. Essa água é a que vai para o lago”, afirmou a secretária Shayene Barreto.

A construtora responsável pelas obras, Genesis Ecossistemas, negou as irregularidades, como é possível ouvir no vídeo divulgado por Leo Dias.