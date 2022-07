Vídeo mostra momento em que Filipe Reat é levado para delegacia

Reat estava em um resort de luxo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, quando foi abordado pelos policiais. O SBT divulgou um vídeo do momento da abordagem.

O CANTOR FILIPE RET É ALVO DE BUSCAS NO RIO | Operação da Polícia Civil, que acontece na manhã desta terça-feira, tem como alvo o rapper Filipe Ret por uma suposta distribuição de maconha em show, na Zona Sul do Rio, há mais ou menos um mês. O celular do cantor foi apreendido. pic.twitter.com/mOFafhfNbz

