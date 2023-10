Vídeo mostra momento antes de agressão em A Fazenda

Jenny resolveu ajudar Rachel com as ovelhas, mas a jornalista não aceitou #AFazenda pic.twitter.com/GN9yjJIoR8 — CHOQUEI (@choquei) October 19, 2023

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda no início da tarde desta quinta-feira (19) por agressão a Jenny Miranda. O momento do briga teria acontecido enquanto a jornalista cuidava das ovelhas ao lado de Lucas Souza.

Mais cedo ao delegar as tarefas, Jenny colocou Rachel para cuidar das ovelhas e ela se negou a ficar na função por ter ficado com a retirada do lixo na semana passada.

Após uma série de bate-boca entre as duas, Rachel executou a tarefa ao lado do ex de Jojo Todynho. Jenny chegou para ajudar e foi aí que as duas tiveram um novo desentendimento.

Em um vídeo publicado no Twitter, a Fazendeira e Márcia Fu vão em direção ao celeiro. “Ô Jenny, vai fazer eu e a Rachel. Só nós dois”, avisa Lucas.

“Eu vou fazer com ela”, rebateu Jenny enquanto entrava no celeiro. Lucas e Rachel negaram a ajuda. Os ânimos se exaltaram, entre as peoas e teria ocorrido a agressão.

Em conversa com André Gonçalves e Lucas, a ex-SBT admitiu que coloco a mão na boca de Jenny. “Eu tive que botar a mão na boca dela assim. Coloquei a mão na caea dela. Ela não esperava, fiz isso pra ela sair de perto de mim”, confessou.

Rachel contando que colocou a mão no rosto da Jenny, e a gente não viu #AFazenda pic.twitter.com/fNgdNbBLGz — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) October 19, 2023

O momento da agressão será mostrado durante o programa ao vivo, de hoje. A roça também foi cancelada, segundo informou a emissora.