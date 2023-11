Vídeo mostra Isabelle Drummond sendo assaltada no Rio

A atriz estava com outras pessoas em um carro de luxo da marca Audi, que estava sendo estacionado em uma rua. Assaltantes armados, que passavam em outro veículo, dão ré e invadem o carro. Isabelle e uma amiga estavam no banco de trás e saem correndo rumo a um prédio ao lado. Em seguida, o motorista também sai e os assaltantes tentam levar o veículo, mas sem sucesso, pois não conseguem ligar o carro.

Um vídeo divulgado nesta sexta-feira (24) mostra o momento em que a atriz Isabelle Drumond é assaltada no Rio de Janeiro. O roubo ocorreu na última quarta-feira (22), na zona Sul do Rio de Janeiro.

