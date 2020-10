Vídeo: Mariano se descuida e mostra o pênis em A Fazenda

Mariano empolgou os fãs de A Fazenda ao se descuidar e acabar mostrando demais no reality. De toalha, o sertanejo ao se trocar exibiu o pênis em uma das câmeras sem perceber.



O reality evita mostrar os confinados quando estão com alguma parte "censurada" de fora. Na última festa, por exemplo, as câmeras cortaram o momento em que Tays Reis e Victória Villarim colocaram espuma de barbear nos seios e saíram do banheiro com eles à mostra.

Antes de Mariano, Rodrigo Moraes também deixou a parte íntima à mostra e as imagens foram parar nas redes sociais.