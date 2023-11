Vídeo: Lucas e Jaque tem DR em A Fazenda: 'Descontou em mim'

.@JaqueGrohalski e @lucassouzaofl estão tendo uma DR Estão acompanhando?



No meio de duas grandes tretas envolvendo Márcia Fu (com Radamés e Alícia X) no início da noite na sede de A Fazenda 2023 (Record), Lucas e Jaquelline tiveram uma DR na despensa da sede.

Jaque: "Ficam me acusando de um monte de coisa. Ontem eu estava tão mal que nem me maquiar me maquiei". ... -

Lucas: "Eu sei. Você tá estressada e está descontando em mim. Você descontou em mim no quarto. E ali também. Você estava falando num tom muito alto". Jaque: "Ali eu não estava falando como sua namorada, Lucas. Estava falando de jogo. Eu não sou obrigada a ficar aguentando as coisas não". Na sequência, Lucas acalmou a DR: "Nada no seu jeito me incomoda. Eu adoro estar junto contigo, se você não estivesse do meu lado, eu já tinha batido esse sino". Jaque: "Eu não quero brigar com você". Lucas: "Sim, vida, mas é normal". Lucas então a beijou. "Você tá estressada. Não aguentou nem um minuto [brigada com ele]. Jaque: "Eu não gosto, gosto de conversar, não gosto de discutir".