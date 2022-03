Vídeo: Juliette homenageia Marília Mendonça em show de estreia de 1ª turnê

Juliette fazendo a sua estreia nos palcos com a turnê “Caminho”. O primeiro show está sendo realizado no Rio de Janeiro! pic.twitter.com/K8SwVJEdfI

A campeã do BBB21 soltou a voz em 28 músicas, entre elas as do seu primeiro EP, e sucessos de outros artistas como Gilberto Gil, Fagner, Alceu Valença, Chico César, Duda Beat, Maria Gadú, Anitta e outros.

