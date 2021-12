Vídeo: Joelma leva tombo feio ao ser lançada no ar por dançarino

No seu primeiro show de volta aos palcos desde o início da pandemia, Joelma acabou marcando o palco com um tombão, em Abaetuba, no Pará.

JOELMA VOLTA AOS PALCOS EM ABAETETUBA-PA LEVA UM TOMBO NA COREOGRAFIA DA MUSICA DUDU



ELA LEVANTOU LINDA E PLENA E SEGUIU O SHOW pic.twitter.com/QPFaybpMCK — Maurício Santos (@MauMau2019) December 4, 2021

Enquanto era carregada no colo e girada no ar pelo dançarino, a cantora caiu de mal jeito no braço do rapaz e acabou caindo no chão junto com ele.

Os dois levaram alguns instantes para se recuperar do choque, mas levantaram sorrindo enquanto eram aplaudidos pelos fãs.