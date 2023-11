Vídeo: João Guilherme causa polêmica após avião com droga pousar na fazenda de Leonardo

A suposta brincadeira do ator dividiu opiniões nas redes sociais. "Esse quer surfar em notícias que não tem um pingo de graça", acusou uma internauta. "Como pode alguém achar bonito ser associado com drogas?", questionou outra. "Eita como é sem noção kkk", criticou uma terceira.

Um avião com meia tonelada de pasta base de cocaína pousou nesta sexta-feira (10) na fazenda Talismã, propriedade do sertanejo Leonardo, localizada em Jussara, Goiás. A família do cantor não estava na residência no momento da ocorrência, entretanto, no Twitter, o filho João Guilherme se manifestou causando polêmica.

