Vídeo: Jaquelline e Jenny Miranda batem boca e são separadas por peões

“Eu entrei no banheiro porque não aguentei o monte de gente me enchendo o saco. Se foi de propósito ou não, foi um direito meu”, rebateu a ex-BBB. “Você não falou que segura sua bronca? Por que não segura? Vai se esconder atrás do André e da Rachel?””, afrontou Jenny.

O desentendimento iniciou na cozinha, na hora do almoço. A filha postiça de Gretchen acusou a ex-BBB de “se esconder” na Casa da Árvore e no banheiro porque não “aguentou o rojão” - se referindo a Jaquelline causar punição propositalmente.

