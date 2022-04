Vídeo: irmão de Rodrigo Mussi dá detalhes sobre melhora: 'mexeu braço e perna'

“O despertar dele vai ser mais lento por causa da gravidade da lesão. A extubação ainda não há uma expectativa pra ocorrer hoje por exemplo, vai depender muito do despertar do Rodrigo, mas a expectativa é muito boa”.

No vídeo, Diogo afirma que o irmão mais novo, Rafinha, está no hospital e fez uma videochamada com os médicos para a família: “O Rodrigo teve uma melhora significativa, a função renal dele melhorou, ele mexeu braço, mexeu perna. Então a gente tá extremamente feliz e emocionado.

Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, gravou um vídeo dando novas e boas notícias sobre o ex-participante do BBB22, que está internado na UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo, após um grave acidente de carro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.