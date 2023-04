Vídeo: homem calvo tatua franja e chora ao ver resultado

@gipsygtattooer Il mio cliente ha sempre sognato la frangetta ed io ho esaudito il suo desiderio Furore - Paola & Chiara

Um homem calvo tinha apenas um sonho: ter uma franja. Ele realizou esse desejo com uma tatuagem e não conteve o choro ao ver o resultado. Não se sabe se as lágrimas foram de alegria ou de tristeza.

O vídeo viral foi publicado pela tatuadora italiana Maria Gina Altobelli, responsável pelo trabalho.

O homem chamado Gianluca, de 26 anos, foi ao estúdio de tatuagem do qual já era cliente, localizado em Lácio, na Itália, e disse que sonhava em ter uma franja. A tatuadora contou como se comoveu com o pedido, sabendo o quanto ele sofreu com a queda de cabelo, e o quanto esse pedido impactaria em sua autoestima.



Quando o desenho é eternizado na testa de Gianluca, ele olha no espelho e no mesmo segundo começa a chorar.



O vídeo viralizou no TikTok e internautas se mostraram chocados e em maior parte desaprovam a solução permanente que o italiano teve para a calvície.