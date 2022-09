Vídeo: Gabigol se envolve em briga no Rock in Rio

Gabigol marcou presença na área VIP do Rock in Rio e se meteu em uma suposta briga, de acordo com o perfil do Instagram ‘Gossip do Dia’, que publicou o vídeo.

TRETA IN RIO



Gabigol se envolve em confusão na Área VIP do Rock In Rio e precisa ser contido pelas pessoas ao redor.



| Gossip do Dia pic.twitter.com/ITjnrogbLg — Goleada Info (@goleada_info) September 5, 2022

O jogador do Flamengo se desentendeu com um homem e chegou a ser segurado pelas pessoas no local. Não se sabe ainda o que motivou a confusão.

No último jogo contra o Ceará, Gabigol foi expulso de campo após ‘perder a cabeça’ em dois lances. Ele já havia levado dois cartões amarelo.