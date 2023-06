Vídeo: Diogo Nogueira critica Bolsonaro durante show em Caruaru: 'besta'

"Eu estou aqui para agradecer ao povo nordestino por ter tirado aquela besta do poder", disse Nogueira, enquanto cantava a música "Tá Escrito", do grupo Revelação.

Diogo Nogueira, 42, chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de "besta" durante show no São João de Caruaru (PE), no domingo passado (18). O cantor ainda agradeceu aos nordestinos pelo resultado das eleições presidenciais de 2022. O presidente Lula derrotou Bolsonaro no segundo turno em todos os estados da região Nordeste.

Diogo Nogueira durante show em São João do Caruaru/PE: " Eu estou aqui para agradecer ao POVO NORDESTINO por ter tirado aquela besta do poder" pic.twitter.com/ZobYqo4C3y

