Vídeo de Casemiro enviado para o irmão de suposta amante vem à tona

De acordo com o jornal Extra, o vídeo foi publicado por Matias no Instagram há 171 semanas, ou seja, menos de 3 anos, mesma época em que é apontado o caso entre Casemiro e Sinttya.

No vídeo divulgado pelo perfil ‘Segue a Cami’, o volante que atualmente joga no Manchester United, parabeniza o suposto irmão da affair.

O perfil do Instagram ‘Segue a Cami’ divulgou um vídeo que o jogador Casemiro teria supostamente enviado ao irmão de Sinttya Ramos, apontada como amante do brasileiro por Leo Dias.

ASSISTA: Após a esposa do Casemiro negar que ele teria traído ela, apareceu um vídeo do jogador desejando feliz aniversário para o irmão da sua suposta amante. pic.twitter.com/x6c6FzDINz

