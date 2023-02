Vídeo: Cantora viraliza após interromper show por cheiro de pum: ‘Igual a esse, nunca senti’

O show da cantora Renata Falcão que estava sendo realizado no bar Brisa do Mar, em Tibau, no Rio Grande do Norte, precisou ser paralisado por conta do cheiro forte de um pum. Segundo a cantora, ela nunca havia sentido um cheiro “igual a esse”.

O show foi realizado no dia 28 de janeiro, mas a reação da artista viralizou neste final de semana.

No vídeo, é possível notar que o show ainda está rolando enquanto algumas pessoas começam a reclamar do mau cheiro.

“Igual a esse (cheiro), eu nunca senti. E outra coisa, (é) um peido que vem daqui até o final da festa. Ave Maria”, diz a cantora.

Show no Rio Grande do Norte é interrompido após peido infectar o local do show.



A cantora do grupo que se apresentava, Renata Falcão, chegou a comentar que "igual a esse, eu nunca senti". pic.twitter.com/fOe1181iLd — Closer Brasil (@BrasilCloser) February 4, 2023

O vídeo ainda mostra uma mulher usando um spray aromatizador para melhorar o cheiro do ambiente, mas a cantora tem uma reação ainda mais hilária.

“Agora ficou uma pessoa cagando debaixo de um pé de laranjeira. De verdade. Meu Deus, o que é isso? Rapaz, quem quiser, tem dois banheiros ali. Fiquem à vontade”, orienta Renata.