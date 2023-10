Vídeo: Anitta diz que não faria música para namorado: 'Não daria essa moral'

"Isso eu não faria porque acho que ninguém merece essa minha moral, nesse nível, no trabalho. Trabalho é uma coisa que eu conquisto, mas não julgo quem faz, pelo amor de Deus, mas para mim eu conquistei com tanta luta sozinha, amor, para eu dar de bandeja falando o nome de um fulano que eu nem sei o que é que vai fazer comigo amanhã, eu com um trabalho sou um pouco chata", declarou.

Anitta afirmou que não teria coragem de escrever uma música para algum namorado. Ela participou, nesta quarta-feira (11), do podcast De Frente com a Blogueirinha.

"E fazer música pro seu parceiro? Com o nome dele" ANITTA VS BLOGUEIRINHA pic.twitter.com/cgTT9awyOQ

