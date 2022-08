Victor Pecoraro assume namoro com Rayanne Morais após traição

Vale lembrar que Victor era casado com Renata Muller com quem viveu por 13 anos e se separou após a empresária descobrir uma traição de Victor com Rayanne.

“Deus me deu você pra cuidar e para juntos caminharmos em amor e companheirismo… meu desejo é que seu novo ciclo seja recheado de tudo que está programado por Deus pra você viver. Eu quero caminhar contigo e te fazer feliz todos os dias, você me faz bem e desde que você entrou em minha vida sinto-me o homem mas agraciado. Celebrar tua vida é celebrar meu presente mais especial. Parabéns vidaaaaaa”, escreveu. Rayane respondeu: “Te amo, vida!”.

Victor Pecoraro assumiu o namoro com Rayanne Morais nesta segunda-feira (1º) ao se declarar no aniversário de 34 anos da atriz.

