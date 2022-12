Vice-campeã da Fazenda, Bia Miranda, mostra casa humilde que vive com os sogros

Bia Miranda, vice-campeã de A Fazenda, retornou para sua casa no Rio de Janeiro após o reality. A jovem de 18 anos compartilhou com os seguidores sua chegada.

bia merecia tanto ter ganhado o prêmio do programa pic.twitter.com/Fg498O0XAz — lucas (@Iucascomenta) December 22, 2022

Na sequência de stories, a ex peoa mostrou a humilde casa que vive com a família do namorado Gabriel Roza. “Pimentinhas, estou chegando agora em casa. É longe mesmo!”, disse. Na ‘tour’ pela casa a jovem explicou que dorme no mesmo quarto que os irmãos de Gabriel.

“O quarto não estava assim gente. Essa aqui é a cama do Ismael, essa aqui é minha cama que eu dormia no chão com o Gabriel. É a que eu durmo, essa aqui é a do Luizinho e está uma bagunça. É só homem, então é uma bagunça. Meu Deus!”, contou.