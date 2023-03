Vestidos de estilista de Beyoncé são ignorados após apreensão e gasto de R$ 300 mil com a Receita

Os itens forem apreendidos pelo órgão na segunda-feira (27), durante a sua passagem pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ao desembarcar no terminal, Saab teria se dirigido à fila dos passageiros que optam por não declarar o conteúdo de suas bagagens e, por isso, não preencheu a declaração de bagagem acompanhada. Com isso, seus bens acabaram retidos.

Para exibi-los no lançamento de um empreendimento imobiliário na zona sul paulistana que conta com o design do costureiro, ele precisou desembolsar R$ 317.526,00. Este foi o valor pago para conseguir liberar, junto à Receita Federal, os vestidos, uma jaqueta e quatro bolsas de sua grife de luxo.

