Vestido de Marilyn Monroe fica danificado após ser usado por Kardashian no Met Gala

O vestido clássico de Marilyn Monroe ficou danificado após ser usado por Kim Kardashian no Met Gala 2022. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (13) pelo perfil oficial da coleção de Marilyn.

O perfil publicou fotos que mostram o antes e o depois do vestido após ser usado no Met Gala, e lamentou os danos na peça, além de questionar a empresa Ripley's Believe It or Not!, dona do item. "Fizemos tanto para manter a integridade e a preservação do vestido. Valeu a pena?", diz um trecho da publicação da Marilyn Monroe Collection.

"Há cristais faltando, e alguns pendurados por um fio", disse o perfil. A peça, que tem 60 anos, foi usada por Marilyn para cantar "Happy Birthday Mr. Presidente" a John F. Kennedy, presidente dos EUA.

O vestido foi comprado pela Ripley's por US$ 4,81 milhões (cerca de R$ 24 milhões) em 2016. A atitude de Kim de usar a peça histórica da atriz não foi aprovada pelos fãs e ela foi muito criticada por isso.