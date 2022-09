Vera Fischer estreia a peça 'Quando Eu for Mãe Quero Amar Desse Jeito' em SP

Com texto assinado por Eduardo Bakr, o elenco ainda conta com a presença dos atores Mouhamed Harfouch e Larissa Maciel. A comédia tem sessões previstas na capital paulista até o dia 29 de outubro.

As atrizes Barbara Bruno e Vanessa Goulartt prestigiaram o espetáculo, que tem direção de Tadeu Aguiar. As atrizes Miriam Mehler e Tuna Dwek também compareceram.

SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - A atriz Vera Fischer recebeu convidados na estreia da peça "Quando Eu for Mãe Quero Amar Desse Jeito", no teatro Raul Cortez, em São Paulo, na última sexta-feira (2).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.