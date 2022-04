Vencedor do Grammy, Louis C.K se masturbou diante de mulheres sem permissão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O humorista Louis C.K ganhou neste domingo (3) o Grammy na categoria "Melhor Álbum de Comédia" com o projeto "Sinceramente Louis C.K". Durante o especial de comédia, ele faz piadas sobre acusações de má conduta sexual.

Louis se envolveu em uma polêmica em 2017, quando o jornal "The New York Times" divulgou uma denúncia feita por cinco mulheres. Elas alegam que o humorista se masturbou diante delas.

RELATO DAS MULHERES

Entrevistadas pelo New York Times, as mulheres afirmaram que nenhum dos casos ocorreu durante a prática de sexo consensual e foram "surpreendidas" com as atitudes do comediante.

Segundo a publicação, uma das situações ocorreu depois de uma apresentação em Aspen, Colorado. Após convidar uma dupla de mulheres comediantes que trabalhavam em Chicago, Louis perguntou se poderia manusear o pênis diante delas.

Sem permissão, ele tirou as roupas e passou a se masturbar diante da dupla, segundo o relato.

Em outro caso, a comediante Rebecca Corry afirma que, enquanto ela estava fazendo testes para um programa com Louis em 2005, ele perguntou se poderia se masturbar na frente dela. O pedido foi recusado.

Uma integrante da produção do programa "The Chris Rock Show" que preferiu não se identificar aceitou os pedidos do humorista, mas passou a questionar a atitude. Outra fonte da reportagem afirma que Louis se masturbava mesmo em conversas por telefone.

O QUE DISSE LOIS C.K?

O humorista divulgou uma nota oficial afirmando que "todas as acusações feitas na reportagem eram verdadeiras".

"Eu disse para mim mesmo que o que eu fiz era normal, porque eu nunca havia mostrado meu pênis para uma mulher sem ter perguntado antes, o que também é verdade. Mas o que aprendi depois na vida, tarde demais, é que quando você tem poder sobre outra pessoa, pedir para elas olharem para o seu pênis não é uma pergunta", afirmou em um trecho.

Louis afirmou estar arrependido de suas atitudes e garantiu que passaria a refletir sobre o próprio comportamento diante das pessoas que o admiravam.

"É um constrangimento. O poder que eu tinha sobre essas mulheres é que elas me admiravam. E eu exerci esse poder de forma irresponsável", completou na sequência.