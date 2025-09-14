Velório de Hermeto Pascoal acontece nesta segunda em Bangu, no Rio





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O velório do multi-instrumentista e produtor musical Hermeto Pascoal ocorre na segunda-feira, 15, na Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu, no Rio. Hermeto Pascoal morreu aos 89 anos neste sábado (13) ele teve falência múltipla dos órgãos.

O QUE ACONTECEU

O velório será aberto para o público entre as 14h e as 21h. O artista, conhecido por suas amplas contribuições à música brasileira, será velado nesta segunda-feira (15) no espaço público nomeado em homenagem a ele, na Praça 1º de maio.

O espaço público é próximo ao Jabour, bairro onde ele morou grande parte da vida.

QUEM ERA HERMETO PASCOAL

Hermeto Pascoal nasceu em 1936, em Alagoas. O músico tinha estrabismo e albinismo.

Hermeto tocava diversos instrumentos, sendo o acordeão um dos primeiros, ainda aos 10 anos. Quando criança, criava sons de forma improvisada com os materiais que tinha ao seu dispor.

Começou a carreira no rádio, aos 14 anos. Nos anos 60, formou o grupo "Som Quatro", onde atuava com instrumentos de sopro como flauta.

Ao longo da carreira, também aprendeu a tocar piano e integrou uma orquestra em João Pessoa. Hermeto também passou uma temporada nos Estados Unidos nos anos 70 e participou de festivais ao redor do mundo.

Voltou ao Brasil em 1973, quando lançou seu primeiro disco solo no país, "A Música Livre de Hermeto Pascoal".

Em 2023, Hermeto recebeu, nos EUA, o título de Doutor Honoris Causa da Juilliard.

O músico venceu três vezes o Grammy Latino.

Sua última apresentação no Brasil foi em junho de 2025. Reservado, ao longo do último ano Pascoal cancelou alguns shows, mas manteve em segredo detalhes de seu estado de saúde.