   Compartilhe este texto

Velório de Angela Ro Ro será nesta terça em cerimônia aberta para os fãs da artista

Por Folha de São Paulo

08/09/2025 22h45 — em
Famosos & TV


Foto: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O velório da cantora e compositora Angela Ro Ro será realizado nesta terça-feira (9), no Crematório e Cemitério da Penitência, localizado no Caju, região central do Rio de Janeiro. A despedida, aberta aos fãs, acontecerá na capela Ecumênica I, entre 13h e 16h.

Morta nesta segunda-feira (8), aos 75 anos, Angela deu voz a letras românticas e emplacou uma série de hits que fizeram dela uma das artistas brasileiras mais elogiadas pela crítica especializada, tanto no país quanto fora, entre os anos 1970 e 1980. Um dos seus maiores sucessos é "Amor, Meu Grande Amor".

A artista estava internada no Hospital Silvestre, no Rio, onde morreu após contrair uma infecção.

Bastidores da Política - STF será julgado pela história Bastidores da Política
STF será julgado pela história

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


Foto: Reprodução/Instagram

08/09/2025

Ex-BBB Eva Pacheco visita camarim de Gustavo Mioto e acende rumores de affair

Foto: Reprodução/Instagram

08/09/2025

Filho de Vitor Belfort estreia como 1º quarterback brasileiro no futebol americano universitário

Foto: Divulgação

08/09/2025

Oscar 2026: seis filmes brasileiros disputam vaga, confira a lista

08/09/2025

Cantor Silva xinga Virginia Fonseca e Luísa Sonza durante show; vídeo

Foto: Reprodução/Instagram

08/09/2025

Virgínia e Zé Felipe celebram 1 ano de José Leonardo separados antes de festão

Foto: Reprodução/Instagram

08/09/2025

Carlinhos Maia fala sobre vídeo de Patixa agredindo irmã: 'sem julgamentos'

08/09/2025

Patixa Teló agride irmã e ameaça durante surto em aeroporto; vídeo

Foto: Reprodução/Instagram

08/09/2025

Henrique Fogaça rebate Paola Carosella sobre boatos de affair: 'falou besteira'

Foto: Lucas Ávila / Divulgação

08/09/2025

Cantora Angela Ro Ro morre aos 75 anos

08/09/2025

Pabllo Vittar cai no chão após se jogar na plateia e não ser pega por fãs; vídeos

Foto: Fábio Rocha/Globo

08/09/2025

Justiça bloqueia passaporte de empresário acusado de racismo contra Taís Araújo

Foto: Reprodução SBT

08/09/2025

Filho diz que Raul Gil deve receber alta em breve

08/09/2025

Morre Rick Davies, vocalista e fundador da banda britânica Supertramp, aos 81

Foto: Reprodução Instagram

08/09/2025

Ex-mulher de Daniel Alves acusa jogador de usar filhos como estratégia em processo

08/09/2025

Tarcísio escala o tom para 2026, Milei sofre derrota em Buenos Aires e outras notícias do dia

08/09/2025

A música nunca mudou a história de um país, de nada, afirma cantor Toquinho

Foto: Reprodução/Instagram

07/09/2025

Alanis Guillen diz estar recebendo muito amor do público LGBT: 'Quero novos projetos'

07/09/2025

Bruce Dickinson diz que vai ressuscitar os mortos com rock no The Town

07/09/2025

Maraisa se defende após ser acusada de 'se desfazer' de fã mirim; vídeo

Casal terminou em fevereiro, mas pelo jeito optou por manter a amizade. Foto: AgNews

07/09/2025

João Guilherme responde se está solteiro após flagra com Bruna Marquezine

Foto: Reprodução Instagram

07/09/2025

Ary Mirelle dá à luz segundo filho com João Gomes

07/09/2025

BC tem nove funcionários na segurança do Pix, pressão por anistia testa Bolsonaro, Lula e centrão, e outras notícias do dia para começar este domingo (07)

Foto: Natalia Rampinelli/ Agnews

07/09/2025

Irmã de Bruna Marquezine surge com ex-affair de Anitta no The Town

07/09/2025

The Town vira cidade do trap com público renovado no seu primeiro dia de shows em SP

Foto: Reprodução/Instagram

06/09/2025

Linn da Quebrada faz alerta sobre saúde mental no The Town

Foto: Reprodução/SBT

06/09/2025

Raul Gil apresenta melhora de saúde, mas segue em acompanhamento contínuo

06/09/2025

Astrid Fontenelle diz que não assiste ao novo Saia Justa: 'Atualmente, eu sou dos livros'

Foto: Divulgação

06/09/2025

Cantor Chrigor sofre lesão e é hospitalizado em São Paulo

06/09/2025

Bruna Marquezine revela se já ficou com mulheres; veja vídeo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!