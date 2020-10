Veja quem as celebridades apoiam nas eleições dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump ou Joe Biden, quem será o novo presidente dos Estados Unidos? Se dependesse das celebridades americanas, o escolhido seria o democrata. Tom Hanks, Taylor Swift, Jennifer Aniston, Brad Pitt, George Clooney, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson são alguns dos que já declararam publicamente o voto em Biden.

Do lado de Trump, entre os nomes mais conhecidos, estão o músico Kid Rock, e os atores Kirstie Alley e Jon Voight. O dia oficial da eleição é nesta terça-feira (3). Como o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, muitos famosos têm incentivado também, por meio de suas redes sociais, que os americanos o façam.

A atriz Jennifer Aniston publicou no seu Instagram, no último dia 23, uma foto colocando a cédula de votação nos correios --modalidade que tem crescido no país nos últimos anos. Na legenda, ela escreveu que votou em Biden, porque os EUA "estão mais divididos do que nunca".

"No momento, alguns homens no poder estão decidindo o que as mulheres podem e não podem fazer com seus próprios corpos. Nosso atual presidente [Trump] decidiu que o racismo não é um problema. Ele tem repetidamente e publicamente ignorado a ciência... muitas pessoas morreram", disse.

Ela acrescentou que a eleição não é só sobre os candidatos, mas sobre o futuro dos EUA e do mundo. "Vote pelos direitos humanos igualitários, por amor e por decência", concluiu. Taylor Swift também declarou o seu voto ao democrata Biden em editorial para a revista V.

Já Kid Rock é um dos principais entusiastas da reeleição de Trump. Convidado pelo presidente, ele esteve presente no último debate entre os candidatos, no dia 23 de outubro. Em 14 de setembro, mesmo com problemas e dores no pescoço, o cantor escreveu nas redes sociais que não deixaria de participar de um comício em apoio ao republicano. "Eu estarei lá e darei tudo o que tenho esta noite", afirmou, na ocasião.

INFLUÊNCIA

Uma nova pesquisa, realizada com 1.103 prováveis eleitores americanos, apontou que Tom Hanks, Dwayne "The Rock" Johnson, Oprah Winfrey e LeBron James são as celebridades em que os americanos dizem mais confiar em questões políticas e sociais. O levantamento foi divulgado pelo site The Hollywood Reporter.

O estudo foi realizado pela Whitman Insight Strategies e MRC Data entre os dias 8 e 13 de outubro. No geral, 12% dos entrevistados disseram que um artista ou atleta influenciou seu pensamento sobre a eleição americana -este percentual sobe para 28% entre os negros, 20% entre os latinos e 17% entres os LGBTQ.

A pesquisa também identificou que eleitores democratas são mais propensos a ser influenciados por atletas e artistas do que republicanos, 17% a 9%, respectivamente.

Questionado sobre a pessoa em cuja opinião eles mais confiavam em questões políticas ou sociais nos EUA, Hanks ficou em primeiro lugar com 49%, seguido de perto por Johnson com 45%, Winfrey com 38% e LeBron James com 32%. O jogador de basquete, um dos principais líderes na NBA no movimento Black Lives Matter contra o racismo, tem feito campanha para incentivar o comparecimento dos eleitores negros às urnas, por meio da ONG More Than a Vote (Mais que um Voto).

Kid Rock foi apontado como a voz mais influente entre os eleitores republicanos com 46% das respostas. Ele foi seguido por Ted Nugent (43%), Tom Hanks (42%)e Johnson (41%).