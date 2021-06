Veja qual foi o anúncio de William Bonner no Jornal Nacional; Renata chorou

William Bonner cumpriu o prometido e realizou um anúncio nesta quinta-feira (10) no Jornal Nacional. Se trata do lançamento de uma campanha emocionante que retrata a realidade dos jornalistas.

A partir desta quinta-feira (10), nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você alguns momentos da intimidade de nós, jornalistas. Você vai ouvir mensagens de áudio de celular que nós trocamos com parentes nossos, com as nossas famílias. pic.twitter.com/prMjoZjbAQ — Jornal Nacional (@jornalnacional) June 11, 2021

"A partir de hoje, nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você alguns momentos da intimidade de nós, jornalistas. Algumas conversas que tivemos fora do ar, longe dos olhos e dos ouvidos do público que acompanha as notícias na Globo, no G1, na CBN, nos jornais O Globo, Extra e Valor Econômico. Você vai ouvir mensagens de áudio de celular que nós trocamos com parentes nossos, com as nossas famílias.".

O âncora do JN contou que serão exibidas conversas pessoais dos jornalistas com seus parentes, que mostram a luta diária dos profissionais para levarem notícias com credibilidade para o público, notícias essas que são vivenciadas pelos próprios jornalistas todos os dias.

O motivo dessa iniciativa é a onda de notícias falsas e tentativas de descredibilização que o jornalismo vem sofrendo em tempos difíceis.

Em seguida, o telejornal rodou um vídeo mostrando um jornalista da casa avisando aos pais que precisaria ficar mais uma semana sem vê-los, após 1 ano sem visita devido à pandemia da covid-19. Na conversa, o profissional pede para os pais segurarem mais um pouco para fazerem a visita, já que finalmente tomariam a segunda dose da vacina.

Essa semana se comemorou o Dia da Liberdade de Imprensa. O JN de hoje se encerrou com uma linda homenagem que humaniza esses profissionais que, mesmo em tempos tão difíceis, fazem o possível e o impossível para se assegurar de que a informação alcance todos nós. Obrigado! pic.twitter.com/Gdnlecsslo — Sergio (@s3rgionel) June 11, 2021

Renata Vasconcellos, aniversariante do dia, chorou ao encerrar com uma fala sobre o jornalismo.

Bonner havia prometido mais cedo, em suas redes sociais, que faria um anúncio mas o conteúdo era segredo e “surpresa”.

A situação causou ansiedade nos telespectadores e internautas que colocaram o nome do jornalista entre os assuntos mais comentados do Twitter, na expectativa pelo anúncio, muitos acreditando até que ele poderia anunciar a aposentadoria.