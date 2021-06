Veja nomes de cotados para ‘A Fazenda 13’

Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo; Anna Lívia Padilha, famosa como a Menina Fantasma no SBT; A ex-Miss Paraíba e ex-The Circle Brasil, Ana Carla e Rico Melquiades, ex de Férias com Ex Celebs.

De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, quatro famosos tiveram os nomes cotados para a atração que estreia em setembro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.