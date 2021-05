Veja a lista de convidados famosos para reunião de Friends e dia da estreia

O encontro foi gravado no estúdio original da série. Os criadores da série, Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane estão como produtores executivos no projeto dirigido por Ben Winston.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (13) pela plataforma que também divulgou a lista de convidados famosos que participarão do encontro, além do primeiro teaser do especial. Nas imagens, aparecem Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matt LeBlanc, intérpretes de Chandler, Rachel, Monica, Phoebe, Ross e Joey, respectivamente, andando pelos estúdios da Warner Bros.

