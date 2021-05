Veja detalhes do depoimento de MC KV, que estava no quarto com MC Kevin

O funkeiro Vitor Elias Fontenelle, o MC VK, reiterou a versão dada pela modelo Bianca Dominguez sobre a morte de MC Kevin, e relatou outros detalhes do momento da queda, em depoimento à polícia civil nesta terça-feira, 18.

MC VK afirmou que ele e Kevin tiveram relações sexuais com a modelo no quarto 502 de um hotel da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no fim da tarde do último domingo, antes do funkeiro cair da varanda e morrer.

Victor relatou que em certo momento, tomou um banho de 3 minutos e ao sair do banheiro, encontrou Bianca e Kevin na varanda, com o amigo “soltando o parapeito”. Ele afirma que viu as mãos de Kevin escorregarem e ele “se distanciando do prédio”, não caindo diretamente reto, e batendo em alguma estrutura antes de atingir o chão.

Ele afirmou que desceu desesperado e gritando na recepção do hotel. Outros três amigos apareceram.

Como tudo começou - Victor afirma que Kevin e a mulher Deolane Bezerra, foram ao hotel de carro acompanhados de um casal de amigos e seguranças.

Ele afirma que chegou ao Rio de Janeiro vindo de São Paulo em uma van, acompanhado de outras 5 pessoas da equipe de shows de Kevin. O funkeiro fez um show numa boate do Rio de Janeiro, no sábado.

Por volta das 6h do domingo, eles voltaram ao hotel e foram à casa de outro funkeiro na Barra da Tijuca, onde consumiram a droga sintética MD com bebidas alcoólicas.

Depois de 6 horas, voltaram à orla da Barra da Tijuca. Deolane subiu para o quarto no 11º andar. Victor, Kevin e outros 3 homens foram a um quiosque perto do hotel, avistaram Bianca sozinha na areia da praia, e o MC a abordou. Ela comeu e bebeu junto do grupo.

O amigo de Kevin afirmou que disse a Bianca que Kevin gostou dela e a moça respondeu dizendo que conhecia o funkeiro. Victor afirma que perguntou se ela gosta de “uma loucura” e os acompanharia ao hotel, e ela aceitou.

Os três foram para o quarto 502. Outro amigo tentou entrar no quarto, mas Kevin o dispensou: “Sai fora, senão vai me atrasar, pois vai ter muita gente aqui no quarto", teria dito o funkeiro.

O rapaz teria se escondido atrás das cortinas e Victor diz ter recebido outra mensagem de um amigo afirmando que Deolane estava procurando Kevin. Ele avisou o funkeiro. Victor teria ido tomar banho e ao sair do banheiro, encontrou Bianca e Kevin na varanda.