Veja como ficou o carro que levava ex-BBB Rodrigo Mussi após acidente

O carro que levava Rodrigo Mussi ficou completamente destruído após o acidente que envolveu um caminhão e deixou o ex-participante do BBB22 internado em estado grave, com traumatismo craniano, lesões na coluna e fraturas na perna. O acidente ocorreu às 3h da manhã do dia 31 de março na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Uma foto divulgada pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) mostra o veículo dirigido por um motorista de transporte por aplicativo, que dormiu ao volante e acabou batendo na traseira do caminhão.

O motorista Kaique Reis, da empresa 99, afirmou que Rodrigo não usava cinto de segurança no momento do acidente, e com isso, ele foi arremessado para frente.

Kaique não teve ferimentos e disse que “provavelmente” deve ter cochilado, e que só acordou com o airbag em sua cara.

Rodrigo foi levado às pressas para o Hospital das Clínicas, e passou horas sem identificação no local, por não ter documentos. Somente à noite, a família de Rodrigo, que não mora em São Paulo, ficou sabendo do acidente.

O ex-BBB está internado em estado grave, porém estável. Ele continua intubado mas segue progredindo na recuperação, segundo boletins divulgados pela família.