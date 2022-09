Veja artistas que apoiam Ciro Gomes mesmo com campanha por voto útil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, com 7% de acordo com o último Datafolha, Ciro Gomes, do PDT, viu um número expressivo de artistas desembarcar de sua campanha à Presidência nos últimos dias.

O movimento é resultado de uma campanha intensa em prol do voto útil, que pretende eleger Lula, do PT, em primeiro turno, para evitar o embate direto do ex-presidente com Jair Bolsonaro, do PL, num segundo turno. O petista e o atual presidente aparecem em primeiro e segundo lugar, respectivamente, nas pesquisas de intenção de voto.

Entretanto, a despeito do movimento que levou para o lado de Lula nomes críticos a seus governos, como Caetano Veloso, Maitê Proença, Ivan Lins, Wagner Moura e Miguel Reale Jr., autor do impeachment de Dilma Rousseff, Gomes mantém o apoio de nomes como Dinho Ouro Preto, Glenn Greenwald e Sérgio Britto, dos Titãs.

A atriz e cantora Alessandra Maestrini, que apoiou João Amoêdo, do Partido Novo, em 2018, declarou que pretende votar no pedetista neste ano, assim como o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, que declarou apoio a Gomes no primeiro turno e a Bolsonaro num embate contra Lula no segundo turno.

Ex-esposa de Gomes, a atriz Patrícia Pillar também garantiu que o ex-ministro terá seu voto, enquanto o apresentador Danilo Gentili saiu em defesa do candidato em sua conta no Twitter, embora não tenha declarado voto.