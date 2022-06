Veja 6 atores que fizeram sexo de verdade nos filmes

Mais um de Lars von Trier na lista! O longa-metragem conta com Willem Dafoe e Charlotte Gainsbourg e relata a história de uma escritora e um psicanalista que vivenciam experiências anormais a partir da morte de seu único filho. Para driblar a dor que sente, o casal decide se isolar da sociedade para viver rusticamente. As cenas de sexo são reais e foram feitas por dublês de corpo.

O longa-metragem do diretor argentino Gaspar Noé mostra o relacionamento funcional de um casal e conta com várias cenas de sexo real entre os atores, incluindo um ménage e uma orgia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.